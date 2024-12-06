"Kurumsal Kapasitenin Analizi"

Kahta Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen anket, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve belediye personelinin geniş katılımıyla tamamlandı. Çalışma, Prof. Dr. Mahmut Kaya liderliğindeki uzman bir ekip tarafından yürütüldü. Anketin yanı sıra odak grup görüşmeleri de gerçekleştirilerek çalışanların görüş ve önerileri detaylı bir şekilde analiz edildi.

Başkan Hallaç: “Araştırma Bulguları Bize Rehber Olacak”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, anket çalışmasının belediyenin hizmet kalitesine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Belediyemizin kurumsal hizmet ve faaliyetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu anket çalışması, çalışanlarımızın üst yönetimden beklentilerini tespit etme ve çalışma ortamını iyileştirme hedeflerini taşıyor. Başta değerli hocamız Prof. Dr. Mahmut Kaya ve proje ekibi olmak üzere, ankete katılan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Araştırma bulguları, belediye faaliyetlerimiz için bize rehber olacaktır.”

"Hedef: Daha Nitelikli Hizmet"

Anket sonuçlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesiyle birlikte, çalışan memnuniyetini artıracak ve çalışma ortamını iyileştirecek uygulamaların planlanması bekleniyor. Kahta Belediyesi, bu tür kurumsal gelişim adımlarıyla vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA