"Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme Adımı"

Kahta Belediyesi hizmet binasında yapılan anket çalışması, Prof. Dr. Mahmut Kaya liderliğindeki proje ekibi tarafından yürütüldü. Anket ve odak grup görüşmeleri, personelin çalışma ortamından beklentilerini belirlemek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla düzenlendi.

"Başkan Hallaç’tan Teşekkür Mesajı"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, anket çalışmasının belediyenin kurumsal kapasitesine ve hizmet kalitesine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Belediyemizin kurumsal hizmet ve faaliyetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla hayata geçirilen bu çalışma, çalışanlarımızın üst yönetimden beklentilerini tespit etme ve çalışma ortamını iyileştirme hedeflerini taşıyor. Değerli hocamız Prof. Dr. Mahmut Kaya ve proje ekibine, ayrıca ankete katılım sağlayarak katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

"Anket Sonuçları Hizmet Kalitesine Yansıyacak"

Kahta Belediyesi, elde edilen anket sonuçlarını analiz ederek personelin memnuniyet düzeyini artırmak ve belediyenin hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek için gerekli adımları atmayı hedefliyor. Bu kapsamda, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve personelin beklentilerine yönelik planlamalar yapılması öngörülüyor.

Kaynak : PHA