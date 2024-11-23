T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Kahta Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan uygulama, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik modern bir çözüm sunuyor.

Tüm İlçe Bilgileri Tek Uygulamada

Kahta Kent Rehberi, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle dikkat çekiyor. İlçeye dair adres bilgileri, parsel sorgulama, etkinlik duyuruları, fotoğraf galerileri ve dış bağlantılar gibi çeşitli konularda detaylı bilgi sağlayan uygulama, vatandaşların belediye ile etkileşimini artırmayı hedefliyor. Ayrıca defin talepleri gibi özel hizmetler de sistem üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Kahta Belediyesi yetkilileri, uygulamanın hem web sitesi üzerinden hem de mobil cihazlarda kullanılabileceğini belirtti. Belediye, bu yeni hizmetle vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Uygulamanın Öne Çıkan Özellikleri

Kahta Kent Rehberi, pek çok alanda vatandaşlara hizmet sunuyor:

Parsel Arama: İlçe sınırları içindeki tüm parsellerin detaylı bilgisine erişim.

Vatandaş Bildirimi: Sorunların ve taleplerin belediyeye hızlıca iletilebilmesi.

Etkinlikler ve Fotoğraflar: İlçede düzenlenen etkinliklerin ve Kahta’nın güzelliklerini yansıtan görsellerin takibi.

Defin Talebi: Vatandaşların defin işlemleri için başvurularını dijital ortamdan gerçekleştirebilmesi.

Kahta Belediyesi, uygulamanın kullanıcıların hem bilgiye erişimini hem de belediye ile iletişimini kolaylaştıracağını vurguladı.

Başkan Hallaç’tan Dijital Hizmet Vurgusu

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, projenin Kahta halkı için büyük bir yenilik olduğunu belirtti. Başkan Hallaç, Kahta Kent Rehberi’nin ilçeyi daha yakından tanımak isteyen vatandaşlar için önemli bir kaynak olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Kahta Kent Rehberi ile vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bilgilere kolayca erişebilmesini sağlıyoruz. Bu uygulama, ilçemizin güzelliklerini ve hizmetlerini daha erişilebilir hale getirirken, Kahta’nın gelişimine katkı sağlayacak. Teknolojiyi halkımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Navigasyon Sistemleri Güncelleniyor

Başkan Hallaç, geçtiğimiz aylarda ilçedeki navigasyon sistemlerinin yenilenmesi için çalışmalara başladıklarını hatırlattı. Şehir merkezinin mevcut durumunu güncel şekilde yansıtacak 360 derece video ve fotoğraf çekimlerinin Google Maps ve Street View sistemine ekleneceğini belirten Hallaç, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Kahta Kent Rehberi’nin bu navigasyon sistemleriyle entegre olacağını kaydetti. Başkan Hallaç, şöyle devam etti:

“Navigasyon sistemlerindeki eksiklikler nedeniyle vatandaşlarımızın yön bulma konusunda yaşadığı sorunları çözmeyi amaçlıyoruz. Bu yenilik, Kahta Kent Rehberi ile birleşerek daha kapsamlı bir hizmet sunacak.”

Kahta Halkına Çağrı: “Kahta’yı Birlikte Güzelleştirelim”

Kahta Belediyesi, “Kahta’yı birlikte güzelleştiriyoruz” sloganıyla hayata geçirilen bu projede vatandaşların aktif katılımını teşvik ediyor. Belediye, halkın sorun ve önerilerini doğrudan iletebileceği bu dijital platformun daha etkili bir iletişim sağlayacağını belirtiyor.

Kahta Kent Rehberi, dijital dönüşüm kapsamında atılan bu adımla, Kahta’nın modern ve erişilebilir bir ilçe olma yolundaki ilerleyişini güçlendiriyor. Uygulamaya erişim sağlamak isteyen vatandaşlar, Kahta Belediyesi’nin resmi web sitesini ziyaret edebilir.

Kaynak : PHA