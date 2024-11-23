Bir dizi toplantı ve inceleme için Adıyaman’a gelen Bakan Kurum, Adıyaman Meydan ve Çarşı Projesi’nin temel atma törenine katıldı ve il genelindeki kentsel dönüşüm ve kalıcı konut projelerini yerinde değerlendirdi.

Adıyaman Havaalanı’nda Karşılama ve İlk Durak: İl Koordinasyon Toplantısı"

Bakan Murat Kurum, Adıyaman Havaalanı’nda Vali Dr. Osman Varol, milletvekilleri ve şehir protokolü tarafından karşılandı. İlk olarak Adıyaman Valiliği’nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, şehrin yeniden yapılanma sürecinde gelinen son durum ve ihtiyaçlar değerlendirildi. Toplantıya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, bakanlık bürokratları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Sayın Murat Kurum’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Adıyaman’daki kalıcı deprem konutlarının yapım aşaması, yerinde dönüşüm projeleri ve Adıyaman Meydan ve Çarşı Projesi gibi kritik konular ele alınmış, ihtiyaçlar ve talepler detaylı şekilde değerlendirilmiştir."

Bakan Kurum: “Depremin Yıktıklarını Geleceğe Hazırlıyoruz”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, deprem bölgelerindeki çalışmalarda devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurguladı. Kurum, 6 Şubat’tan bu yana yürütülen projelerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Adıyaman’da şu ana kadar 17 bin 713 konut ve iş yerini tamamladık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 30 bine, 2025 yılı sonunda ise 42 bin 136 konut ve iş yerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız, deprem bölgesinde kimsenin açıkta kalmamasını sağlamak. Şehirlerimizi sadece yeniden inşa etmiyoruz, onları geleceğe hazırlıyoruz.”

Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi’nin Temeli Atıldı

Koordinasyon toplantısının ardından Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman Belediyesi eski binasının bulunduğu alana geçti. Burada düzenlenen Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi’nin temel atma törenine katılan Bakan Kurum, projeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Tören sırasında konuşan Kurum, meydan projesinin Adıyaman’ın sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkı sağlayacağını belirtti:

“Bugün burada Adıyaman’ın kalbine, yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Meydan ve Ticaret Merkezi Projemiz kapsamında, toplam 757 ofis ve dükkânı Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ayrıca eski Hükümet Konağı’nın bulunduğu alandaki ticari ünitelerimizi de Ocak ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Bu projeler, şehir merkezine canlılık katacak.”

“Deprem Bölgesi Dünyanın En Büyük Şantiyesi Oldu”

Deprem bölgelerinde yapılan çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Bakan Kurum, deprem bölgesinin dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştüğünü ifade etti:

“Depremin ilk anından itibaren 160 bin emekçi kardeşimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugüne kadar 130 bin ailemizi yeni yuvalarına kavuşturduk. Yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesindeki her bir vatandaşımız güvenli konutlarda yaşayana kadar bu mücadelemiz sürecek.”

Adıyaman İçin Stratejik Projeler

Bakan Kurum, Adıyaman’da hayata geçirilecek projelerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Özellikle şehrin hem sosyal hem de ekonomik hayatını canlandıracak projelere dikkat çeken Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

İndere Uydu Kent Projesi:

Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biri olarak tanımlanan bu projede 16 bin 400 konut inşa edilecek. Proje tamamlandığında Adıyaman’ın yeni cazibe merkezi olacak.

Kent Meydanı ve Cami Çevresi Çarşı Projeleri:

Meydan projeleriyle birlikte, tarihi dokunun yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Ulu Cami ve Örenli Camii:

Depremde hasar gören camilerin restorasyonu hızla sürüyor. Ayrıca İndere’de 2 bin kişilik, Örenli’de 500 kişilik cami projeleri hayata geçiriliyor.

Kültürel ve Sosyal Alanlar:

Kültür merkezleri, taziye evleri ve gençlik merkezleri gibi projelerle Adıyaman’ın sosyal yaşamı destekleniyor.

Adıyaman Halkı İçin Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı vererek, Türkiye’nin her köşesinde halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı:

“Biz Adıyaman’la etle tırnak gibiyiz. Deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle biriz, beraberiz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Deprem bölgesindeki yaraları sarmaya, milletimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz.”

Adıyaman Meydan ve Çarşı Projesi: Şehrin Kalbine Yeni Bir Nefes

Adıyaman Meydan ve Çarşı Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezinin hem ticari hem de sosyal açıdan büyük bir hareketlilik kazanması bekleniyor. Proje, toplam 757 ofis ve dükkânla esnafın faaliyetlerini sürdürebileceği modern bir ticaret merkezi sunacak. Ayrıca, çevrede yapılacak peyzaj düzenlemeleri ve sosyal alanlarla birlikte bölge, Adıyaman halkının buluşma noktası olacak.

Adıyaman Halkının Beklentisi: Daha Güçlü Bir Gelecek

Bakan Kurum’un Adıyaman ziyareti ve projelere ilişkin verdiği bilgiler, şehirde umut ve memnuniyetle karşılandı. Yeniden inşa sürecinin hızla devam etmesi, depremzedelerin geleceğe daha güvenle bakmasını sağladı. Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi Projesi gibi yatırımların yanı sıra, konut teslimlerinin hızla yapılması, halkın en büyük beklentilerinden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA