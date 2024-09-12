Denetimlerde, öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda beslenmelerini sağlamak amacıyla kantinlerde satılan ürünler titizlikle incelendi.

"Gıda Güvenliği Ön Planda"

Kahta Belediyesi Gıda Mühendisi Abdullah Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları mercek altına alındı. Ayrıca, okul çevresinde öğrencilere yönelik satış yapan esnafların da denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ve açıkta satılan ürünleri tespit ederek bunların satışını engelledi.

"Hijyen ve Sağlık Önceliği"

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürü Orhan Erdal, denetimlerin öğrencilerin sağlıklı beslenme koşullarını sağlamak için düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Erdal, “Öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda, sağlıklı besinler tüketmeleri bizim önceliğimizdir. Bu amaçla, denetimlerimizi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz ve sağlığı tehdit eden tüm unsurları ortadan kaldırıyoruz,” dedi.

"Denetimler Aralıksız Devam Edecek"

Kahta Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinin ve çevredeki esnafların düzenli olarak denetleneceğini, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA