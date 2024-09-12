Kura çekimi, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve AFAD Başkanı Okay Memiş’in katılımlarıyla Ankara’daki AFAD Başkanlık Merkezinde video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Vali ve Milletvekili Törende Canlı Olarak Yer Aldı

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, kura çekimini Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü'nde canlı olarak takip etti. Tören sırasında yetkililer, kura ile ev sahibi olacak vatandaşlar için hayırlı ve uğurlu olması dileklerini iletti.

Sonuçlar e-Devlet Üzerinden Açıklanacak

Kura çekiminin ardından hak sahipleri, kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinden AFAD sayfası aracılığıyla ulaşabilecek. Tören, devletin depremzedelere yönelik yardımlarının hız kesmeden devam ettiğini bir kez daha gösterirken, tüm kurumların milletin yanında olduğu vurgulandı.

Devlet yetkilileri, bu süreçte depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Kaynak : PHA