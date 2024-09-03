Geçmiş sezonlarda BAL ve 3. Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında başarılı sonuçlar alan Kahta 02 Spor, bu sezon da adından başarıyla söz ettirmek için transfer ve hazırlık döneminde aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

"Efsane Kaptan Burak Onur Yeniden Kahta 02 Spor’da"

Kahta 02 Spor, taraftarlarını sevindiren bir karara imza atarak geçtiğimiz sezonlarda kulübün kalesini başarıyla koruyan efsane kaptan Burak Onur ile yeniden anlaştı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla açıklanan bu transfer, Kahta 02 Spor taraftarları ve sevenleri tarafından büyük beğeni topladı. Tecrübeli kaleci Burak Onur’un yeniden takıma katılması, kulübün şampiyonluk yolundaki kararlılığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Transferlerle Kadro Güçlendiriliyor"

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kahta 02 Spor, sadece kaleci pozisyonunda değil, diğer mevkilerde de güçlendirmeler yaparak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, forvet, orta saha, kenar ve savunma hattı için önemli transferlere imza attığını duyurdu.

Özellikle hücum hattını güçlendirmek için forvet mevkisine Gökalp Kahya’yı transfer eden Kahta 02 Spor, orta saha için Süleyman Öztürk ve Sefer Mert Buldu ile anlaşma sağladı. Sol bek pozisyonu için ise tecrübeli futbolcu Şahin Çark ile el sıkışıldı. Bu transferlerle Kahta 02 Spor, her pozisyonda iddialı bir kadro kurma yolunda önemli adımlar atmış oldu.

"Hazırlık Dönemi ve Yeni Sezon Çalışmaları"

Transfer döneminde yapılan bu önemli takviyelerle birlikte Kahta 02 Spor, yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Teknik direktör ve teknik ekibin gözetiminde yapılan antrenmanlar ve hazırlık maçları, takımın uyumunu ve performansını artırmayı amaçlıyor.

"Taraftarın Desteğiyle Şampiyonluk Yolu"

Kahta 02 Spor’un yeni sezondaki en büyük destekçisi yine her zaman olduğu gibi taraftarları olacak. Efsane kaptan Burak Onur’un geri dönüşü ve yapılan önemli transferlerle güçlenen takım, taraftarın da desteğiyle şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümek istiyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, taraftarın heyecanını ve takıma olan inancını da gözler önüne seriyor.

Kahta 02 Spor, 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verirken, kadrosunu güçlendiren transferleri ve taraftarının desteğiyle bu hedefe ulaşmak için elinden geleni yapacak. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kahta 02 Spor, yeni sezonda da adından başarıyla söz ettirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA