Edinilen bilgilere göre, Yörükselim Mahallesi Akdere Köprülü Kavşağı altında seyir halinde olan 09 ALN 491 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE