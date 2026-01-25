Adıyaman'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kullandığı madde nedeniyle kaldırım üzerinde uzun süre hareketsiz halde kaldı.

Olay, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde madde etkisinde olduğu değerlendirilen şahıs, kaldırım üzerinde baygın şekilde yatarken görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, şahsın zaman zaman kontrolsüz hareketler sergilediğini ve halüsinasyon gördüğünü ifade etti.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Şahsın sağlık durumunun kötüleşme ihtimaline karşı sağlık ekiplerine de haber verildi.

Olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapılan şahıs, tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan olay, madde bağımlılığının geldiği tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne sererken, bazı vatandaşların yaşanan anları cep telefonu kameralarıyla kaydettiği öğrenildi.

