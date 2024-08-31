Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kültür Mahallesinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına hem karadan hem de havadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Hava koşullarının da etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen kontrol altına alınmakta zorlanıyor. Ancak, yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediliyor.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini ancak gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. Vatandaşlara yangın bölgesine yaklaşmamaları ve güvenlik önlemlerine riayet etmeleri çağrısında bulunuldu.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PHA