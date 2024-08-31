58 AFU 977 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet Akkan, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Cahit Akkan (54), Raif Akkan (63) ve Şahin Akkan (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü İsmet Akkan ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu üzücü kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı belirtilirken, yetkililer olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kazada yaralanan İsmet Akkan'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Hastanede tedavi altına alınan Akkan'ın hayati tehlikesinin olup olmadığı hakkında da bilgi verilmedi.

Kaynak : PHA