Kanal Fırat'ta yayınlanan 'Gündem' programında konuşan Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini ve bu depremin çok yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtti. Görür, "Eli kulağında. 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur," ifadelerini kullanarak bölgedeki tehlikenin altını çizdi.

Deprem Riski Altındaki Bölgeler: Bingöl, Karlıova, Erzincan ve Tunceli

Görür, Tunceli, Bingöl ve Erzincan illerinin ciddi bir deprem riski altında olduğunu vurguladı. Özellikle Erzincan'ın doğusunda bulunan Karlıova bölgesinde, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucu olarak bilinen Yedisu fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. "Deprem üretecek. Çok uzak zamanda değil," diyen Görür, bu bölgedeki deprem riskine karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

"En Az 7.4 Şiddetinde Olabilir"

Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasındaki olası bir depremin şiddetinin en az 7.4 olabileceğini belirtti. Ayrıca, Bingöl ve Göynük arasında da benzer büyüklükte bir depremin olma ihtimalinin yüksek olduğunu ekledi. "Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova-Erzincan arası en az 7.4 olabilir," diyerek bölgedeki ciddi riske dikkat çekti.

"Bina ve Nüfus Yoğunluğu Fazla Değil Ama..."

Deprem beklenen bölgelerde bina ve nüfus yoğunluğunun fazla olmamasının bir avantaj olduğunu belirten Görür, buna rağmen bir deprem anında can kaybı yaşanabileceğine dikkat çekti. "Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder," diyerek, tüm yetkilileri uyardığını ve bölge halkının önlem alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA