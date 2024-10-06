B.G. (45), isimli kadın, elindeki pakette bomba düzeneği bulunduğunu iddia ederek hastane içinde paniğe neden oldu. Olay yerine hızla intikal eden güvenlik güçleri, saldırganı etkisiz hale getirerek hastanedeki güvenliği sağladı.

Elindeki Paket Boş Çıktı

Saldırganın elindeki ve bomba düzeneği olduğunu öne sürdüğü kağıt çanta, güvenlik güçlerinin gözlemleri sonucu boş çıktı. Yapılan incelemelerde, çantanın dışarıdan görülebilen içinin boş olduğu ve herhangi bir patlayıcı veya tehlikeli madde taşımadığı tespit edildi.

Psikiyatrik Tedavi Görüyor

Olayın ardından yapılan araştırmalar ve B.G.’nin ifadesi doğrultusunda, saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğü ve ruhsal olarak kendisini iyi hissetmediği ortaya çıktı. B.G., saldırı girişimini amacının kendisine zarar vermek olduğunu ve hastaneyi ikametgahına yakın olduğu için seçtiğini ifade etti.

Can Kaybı ve Yaralanma Yok

Olay sırasında hastanede bulunan vatandaşların ve sağlık çalışanlarının zarar görmediği açıklandı. Güvenlik önlemleri hızla alındı ve hastane içerisinde güvenlik sağlandı. B.G., olay yerinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, şahıs gözaltına alınarak, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edileceği bildirildi. Yetkililer, olayın geniş çaplı bir soruşturmayı gerektirdiğini ve hastaneler gibi hassas bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak : PHA