Toplantıda ilk olarak depremin ağır yıkımına maruz kalan Adıyaman başta olmak üzere, tüm bölgedeki şehirlerin yeniden inşa süreci ele alındı. Yıkılan yapıların yanı sıra altyapı sorunları ve bu durumun bölge halkının günlük yaşamına yansımaları detaylı olarak tartışıldı. Bölgedeki işsizlik oranlarındaki artışın, deprem sonrasında daha da derinleştiği vurgulanarak, bu soruna çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Deprem Sonrası Şehirlerin Durumu ve İşsizlik Sorunu

Toplantının odak noktalarından biri, deprem sonrası Adıyaman ve çevre illerdeki işsizlik ve ekonomik sıkıntılar oldu. Depremin yarattığı yıkımın ekonomik hayatı durma noktasına getirdiği, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ciddi zarar gördüğü ifade edildi. Depremin ardından işsiz kalan vatandaşların ekonomik sorunlarının çözülmesi gerektiği üzerinde duran katılımcılar, devlet desteğiyle bölgenin hızla toparlanması için projelerin hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Düzensiz Göç ve Sığınmacı Sorunu

Toplantıda ayrıca düzensiz göçmenler ve sığınmacıların bölgeye etkisi de masaya yatırıldı. Bölgedeki göç hareketlerinin yarattığı demografik değişimler ve sosyal uyum sorunları gündeme geldi. Bu süreçte bölge halkının karşılaştığı zorluklar ve göçmenlerin yerel ekonomiye katkıları tartışıldı. Toplantıya katılan şube başkanları, düzensiz göçmenlerin kontrol altına alınması ve entegrasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.



Sonuç ve Değerlendirmeler

Türk Ocakları Bölge İstişare Toplantısı, Adıyaman başta olmak üzere, bölgedeki şehirlerin karşı karşıya olduğu sorunların tespiti ve çözüm yolları üzerine önemli bir fikir alışverişi platformu sundu. Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, bölgenin yeniden ayağa kalkması için Türk Ocakları’nın her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Öz, deprem sonrası yaşanan zorlukların aşılmasında devletin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Mehmet Öz, konuşmasının sonunda bölge istişare toplantısına ev sahipliği yapan Adıyaman Türk Ocağı Başkanı Yusuf Gökhan Dursun, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Samet Zenginoğlu ve Şube Sekreteri Doç. Dr. Kadir Güçlüer'e teşekkür etti.

Kaynak : PHA