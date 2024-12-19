Adıyaman'daki K6 Konteyner Kent’te yaşayan depremzede aileler, her sabah işlerine gitmek ve çocuklarını okula göndermek için evlerinden çıktıklarında sokak köpeklerinin saldırganlığıyla karşı karşıya kalıyor. Köpeklerin sabah saatlerinde gruplar halinde konteyner kentin çevresinde dolaştığını belirten aileler, yaşadıkları korku ve endişeyi dile getirerek belediyeden yardım istedi.

"Sokak Köpekleri Yüzünden Kapılarımızı Açamıyoruz"

Sabah 07.10 sularında çocuklarını okula göndermek için kapılarını açtıklarında köpeklerin saldırgan tavırlarıyla karşılaştıklarını anlatan bir konteyner sakini, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız dışarı çıkamaz durumda. Sabah işimize gidemiyoruz, çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Bu durum her geçen gün daha da korkutucu hale geliyor. Belediye'ye defalarca bildirimde bulunduk ama maalesef hiçbir çözüm üretilmedi. Çocuklarımızın can güvenliği tehlikede. Yetkililer artık bu sorunu görsün."

"Belediye Görevini Yapmıyor, Veterinerlik Birimi İhmal Ediyor"

Belediyeye çağrıda bulunan vatandaşlar, sokak köpekleriyle ilgili sorunun çözüme kavuşturulması için belediyenin veterinerlik biriminin aktif çalışması gerektiğini vurguladı. Konteyner kent sakinleri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye seslenerek şu taleplerde bulundu:

"Belediye veterinerlik birimi görevini yapmıyor. Konteyner kentteki bu tehlikeyi herkes biliyor ama kimse bir adım atmıyor. Biz zaten zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz, şimdi de korkudan işe ve okula gidemez hale geldik. Çocuklarımızın can güvenliği için belediyeden acil çözüm bekliyoruz."

Vatandaşlardan "Çözüm" Çağrısı

Vatandaşlar, K6 Konteyner Kent’te yaşanan bu tehlikeli durumun bir an önce kontrol altına alınmasını talep etti. Geçici yaşam alanı olarak kullanılan konteyner kentte yaşayan aileler, zaten depremden sonra zor koşullarda yaşamaya çalıştıklarını, şimdi de sokak köpekleri nedeniyle çocuklarının eğitim hayatının aksadığını belirtti. Vatandaşlar, sokak köpeklerinin toplatılmasını ya da güvenli bir şekilde barınaklara yerleştirilmesini talep etti.

Çocukların Okula Gitmesi Tehlikeye Girdi

Depremden etkilenen ailelerin yaşam mücadelesi verdiği konteyner kentte, okul çağına gelen çocuklar için sokak köpekleri yeni bir engel haline geldi. Aileler, belediyenin daha önce hayvan barınakları ve sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği taahhütlerin yerine getirilmediğini dile getirerek, çocuklarının eğitim hakkının da bu sebeple engellendiğini ifade etti.

"Bu Sorun Çözülene Kadar Mücadele Edeceğiz"

Vatandaşlar, bu sorunun çözülene kadar konunun takipçisi olacaklarını ve çocuklarının güvenliği sağlanana kadar sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Özellikle çocukların okula gidip gelebilmesinin sağlanmasını isteyen aileler, belediyenin sokak köpekleriyle ilgili kalıcı çözümler üretmesini bekliyor.

Adıyaman Belediyesi'nden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, vatandaşların tepkisi ve çağrıları sürüyor. K6 Konteyner Kent'te çocukların güvenliğinin sağlanması ve sokak köpeklerinin kontrol altına alınması için nasıl bir adım atılacağı merak ediliyor.

Kaynak : PHA