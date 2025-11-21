İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

'İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap, 426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerimiz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 6 şüpheliyi yakaladık.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE