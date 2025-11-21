Adıyaman Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda durdurulan bir araçta ve şahıslar üzerinde 51,25 gram sentetik kannabinonid hammaddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.S.E ve U.K isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından açıklamada, 'Her türlü suç ve suç unsuru ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadeleri kullanıldı.

