Yücedağ çağrısında, “İstediğiniz kanalda, istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz moderatör yönetiminde, Adıyaman’ı konuşalım, projelerimizi anlatalım, halk kararı versin.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı İz Yücedağ, diğer siyasi parti belediye başkan adaylarının da katılacağı bir program önerisinde bulunarak, kentin sorunlarını konuşmaya davet etti. “Eğer çıkarlar memleketin çıkarlarıysa, dava memleketin iyi olmasıysa, hep birlikte Adıyaman’ı tartışalım ve yapılacak projelerle birlikte, Adıyaman’ı masaya yatıralım” teklifinde bulunan Yücedağ, kendisinin böyle bir açık oturumda halkın karşısına çıkmaya hazır olduğunu ilan etti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, belediye başkan adaylarının çalışmaları da son hızla devam ediyor. Tüm adayların sahada etkin bir şekilde çalışmalarını yoğunlaştırdığı bu süreçte, belediye başkan adaylarının ekip ve projeleri de konuşulmaya başlandı.

Art arda projelerini açıklayan adaylardan İYİ Parti Belediye Başkan Adayı İz Yücedağ önemli bir çıkış yaparak, tüm siyasi parti belediye başkan adaylarını halkın karşısında proje ve vaatlerini tartışmaya çağırdı. Yücedağ, başkan adaylarına yaptığı çağrıda, mecra, gün-saat ve moderatör fark etmeksizin adayları Adıyaman’ın yararına olacak şekilde vatandaşın karşısına çıkmaya davet etti.

İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı İz Yücedağ’ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“31 Mart’taki yerel seçimde Adıyaman’ın kaderi belirlenecek ve ben Adıyaman’ın menfaatleri ve çıkarları için bu yola girdim. Adıyaman’ı iyileştirmek ve toparlamak istiyorum, her manada. Bu yüzden bu benim açık çağrımdır. Diğer bütün siyasi parti adaylarına, hep birlikte bir programda toplanmayı, eğer çıkarlar memleketin çıkarlarıysa, dava memleketin iyi olmasıysa, hep birlikte Adıyaman’ı tartışmayı ve yapacağımız projeleri bu memleket için neler istediğimizi, Adıyaman’ı masaya yatırmak istiyorum. Ben bunu başaracağıma, en güzel şekilde anlatacağıma ve sizlerle birlikte bunu konuşabileceğimize inanıyorum. O yüzden halkın en doğru seçimi yapabilmesi için, sizlerin; yani siyasi parti adaylarının benimle birlikte programa çıkmasını istiyorum. Yer, saat, moderatör, gün hiç fark etmez. İstediğiniz yer ve saatte hep birlikte, eğer konu Adıyaman ise birlikte gelin, Adıyaman’ı tartışalım ve halk en doğru kararı versin.” dedi.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA