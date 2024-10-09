Sporun kalbi İzmir’de atmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen İzmir Spor Zirvesi, açılış töreninin ardından oturumlarla devam etti. Sports TV, İzmirTube Youtube ve İZTO TV Youtube kanallarında canlı yayınlanan oturumlara 40’ar dakikalık süreler ayrıldı. 7 ayrı oturumda Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan yıldız sporcular, başarı hikayelerini ve hedeflerini anlattı. Şansal Büyüka’nın moderatörlük yapacağı “Efsanelerle Futbol” oturumunda ise Türkiye futbolunda akla ilk gelen teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş mesleki birikimlerini ve sportif tecrübelerini İzmirlilerle paylaşacak.

Sporda altyapı ve kurumsallaşma

İzmir Spor Zirvesi’nde “Sporda Altyapı ve Kurumsallaşma” başlıklı oturum, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır moderatörlüğünde yapıldı. Oturumun konukları ise Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Altınordu Başkanı Mehmet Özkan oldu. Futbolun kurumsallaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sepil, Göztepe’de futbol ve olimpik branş yapılanmasını ayrı ele aldıklarını ve sistemin Türkiye’ye örnek olmasını istediklerini söyledi. Mehmet Özkan ise toplumda spor bilincinin önemini vurgulayarak sağlıklı toplum ve sağlıklı bireyde olması gereken bileşenleri sıraladı.

Türkiye'de cimnastik

TRT Spikeri Eylül Akbulut'un moderatörlüğündeki “Türkiye'de Cimnastik” oturumunda ise Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, olimpik cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak ve Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin konuk oldu. Olimpiyatlarda alınan başarılara değinen Federasyon Başkanı Vekili İsmail Göktekin ve Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, ekip ve tesisleşmenin önemine dikkat çekerek İzmir’de çok yetenekli sporcuların olduğunu söyledi. Spora başlangıç serüveni hakkında bilgi veren olimpik cimnastikçi İbrahim Çolak, hedefinin olimpiyatlarda madalya elde etmek olduğunu aktardı. Olimpik cimnastikçi Ferhat Arıcan ise olimpiyatlardaki başarıyı artırmak için spor kültürünün yayılması gerektiğini ifade etti.

Sporun güçlü kadınları

Habertürk Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik'in moderatörlüğünde yapılan “Sporun Güçlü Kadınları” başlıklı oturumun konukları ise olimpik güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı ve olimpik taekwondocu Nafia Kuş Aydın oldu. Kadın sporcular olarak özellikle kız çocuklarına ilham olduklarını belirten başarılı kadın sporcular, hedeflerini anlattı. “Kadın sporcu olmanın zorlukları nelerdir?” sorusunu da yanıtlayan konuklar, spor hayatlarında karşılaştıkları eleştirileri başarılarıyla kırdıklarını aktardı. Kariyerlerinin başlama hikayeleri üzerinden bilgiler veren üç başarılı kadın sporcu, yeni nesillere ilham kaynağı olmanın mutluluk verdiğini dile getirdi.

Olimpiyatlardaki gururlarımız konuştu

Sports TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Ağca'nın moderatörlük görevini üstlendiği “Olimpiyatlardaki Gururlarımız” adlı oturumun konukları da olimpik eskrimci Nisanur Erbil, olimpik atlet Ersu Şaşma ve olimpik yelkenci Alican Kaynar oldu. Sporcular, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda yaşadıkları tecrübeleri aktardı. Olimpiyat atmosferinin unutulmaz anlarını anlatan sporcular, hedeflerinin altın madalya olduğunu belirtti. Kariyer planlamasından bahseden olimpik atlet Ersu Şaşma, olimpiyatlarda fotoğraf karesine yansıyan ikonik hareketini de anlattı. Olimpik yelkenci Alican Kaynar ise 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da yapılması için çaba gösterdiklerini ve Türkiye’nin şansının yüksek olduğunu söyledi. Eskrimde Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Nisanur Erbil, küçük yaşlarda spora başladığını ve yapılan yatırımların karşılığını aldığını ifade etti.

“Madalya alsın almasın paralimpik oyunlara katılan her sporcu güzel iş başarıyor”

Sports TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Ağca’nın moderatörlüğünde “Paralimpik Gurur” oturumu yapıldı. Bu bölümde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Avukat Murat Aksu, para yüzücü Sümeyye Boyacı, para masa tenisçi Kübra Korkut, para atıcı Aysel Özgan ve para triatlet Uğurcan Özer konuştu. Komite Başkanı Aksu, madalya alsın almasın paralimpik oyunlara katılan her sporcunun güzel iş başardığını belirtti.

Dünya şampiyonluğu ve rekorları bulunan para atıcı Aysel Özgan da en çok özlem duyduğu olimpiyatlarda madalya kazanma hedefini gerçekleştirdiğini söyledi. Para masa tenisçi Kübra Korkut ise Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

İlk yarışı hakkında bilgiler veren para yüzücü Sümeyye Boyacı yaşadığı heyecanı dile getirdi. Hayatın her alanında kendisini geliştirmesinin sporda da başarılı olmasının yolunu açtığını aktaran Boyacı, ayrıca olimpiyatlarda madalya kazanmayı amaçladığını kaydetti. Para triatlet Uğurcan Özer, küçük yaşlarda başladığı spor yolculuğunu anlattı, yüzme ile triatlon arasında tercih yapması gerektiğini belirtti. Atletizm yeteneğinin farkına varıldığını ifade eden Özer, herkesin spora yatkınlık taşıdığını vurguladı.

Voleybolun yolculuğu konuşuldu

Spor spikeri Roksan Kunter'in moderatörlük yaptığı “Voleybolun Yolculuğu” oturumunda eski milli voleybolcu Özlem Özçelik ile A Milli Takım Voleybol Takım Menajeri ve eski milli voleybolcu Pelin Çelik İzmirlilerle buluştu. Türk kadın voleybolunun 2003 yılındaki hedeflerinden birinin gelecek nesillere voleybolu sevdirmek olduğunu belirten Özçelik, o yıl voleybolda büyük işler başarıldığını ve günümüzde voleybola adım atan çok sayıda çocuk olduğunu söyledi. Pelin Çelik ise hiçbir başarının tesadüf olmadığını, Türkiye kadın voleybolunun dünya zirvesinde olduğunu dile getirdi. Çelik, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun da dünyanın en büyük markalarından biri olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA