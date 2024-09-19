İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulu bulunan MKS Kimya Sanayi şirketinin derin deşarj sisteminin yol açtığı çevre sorunları iddialarını TBMM gündemine taşıdı.BURSA (İGFA) - Özellikle deniz suyu sıcaklığının artmasına su altı canlı yaşamını tehdit etmesine neden olduğu ifade edilen sanayi tesisinin, kapasite arttırım talebini sorgulayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “MKS Kimya Şirketi’nin, derin deşarj yöntemiyle Gemlik Körfezi’nden çekip kullandığı deniz suyu miktarı günlük kaç metre küptür? Bu su kaç metre derinlikten çekilmektedir, çekildiğinde suyun sıcaklığı kaç derecedir? Fabrikanın kullanımından sonra gerisin geriye yeniden denize deşarj edilen su miktarı yine günlük olarak kaç metreküptür?” sorularını yöneltti.

Milletvekili Türkoğlu’nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

Bursa Gemlik’te kurulu bulunan MKS Kimya Şirketi’nin, derin deşarj yöntemiyle Gemlik Körfezi’nden çekip kullandığı deniz suyu miktarı günlük kaç metre küptür? Bu su kaç metre derinlikten çekilmektedir, çekildiğinde suyun sıcaklığı kaç derecedir? Fabrikanın kullanımından sonra gerisin geriye yeniden denize deşarj edilen su miktarı yine günlük olarak kaç metreküptür? Aynı şekilde, kullanıldıktan sonra denize geri iade edilen bu suyun ısı derecesi kaçtır? Son aylardaki balık ölümleri ve deniz canlılarındaki kayıpların, artan deniz suyu sıcaklığı ile ilgisi var mıdır? Marmara denizinin pek çok bölgesinde meydana gelen musilaj adı altındaki olumsuz doğa olayının nedeni, sanayi tesisleri deşarj sistemlerinin sebebiyet verdiği deniz suyundaki sıcaklı artışı mıdır? MKS firmasının, deşarj sitemi projesinin iptal davası devam etmesine karşın, kapasite artırımı talebine ne cevap verilmiştir? Cumhurbaşkanı’nın balık ölümlerinin önüne geçilmesiyle ilgili çağrısıyla ilgili olarak Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?"