İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sabit ve dar gelirli vatandaşlar için TOKİ aracılığı ile uygun ödeme koşullarıyla yapılacağı sözü verilen 100 bin konutluk projedeki binlerce mağdurun sesi oldu.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, binlerce TOKİ mağduru vatandaşın can yakan mağduriyetini, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlamasını talep ettiği soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı.

Milletvekili Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek, “Devletin sözü yere düştü, bir an önce kaldırın!” dedi.

İstanbul Maltepe’de yapılan TOKİ Mağdurlarının protestolu basın açıklamasına katılan Bursa Milletvekili Türkoğlu; İstanbul Maltepe’nin yanı sıra İstanbul Tuzla, İstanbul Arnavutköy, Bursa Mustafakemalpaşa, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Erzurum, Isparta başta olmak üzere pek çok kentte ev binlerce vatandaşın, ev sahibi olma umudunu kaybetmek üzere olduğunu vurguladı.

Türkoğlu’nun Çevre Şehircilik ve İklim Değilikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırmasını istediği önergesindeki soruları şöyle:

SORU 1- Söz konusu konutlar sabit ve dar gelirliler için yapılıyor olmasına ve ev fiyatlarının, taksitlerin, peşinatların, ödeme süresinin ve KDV oranının “sabit tutulacağı” sözü verilmesine karşın; devlet sözünün yerine getirilmemesinin gerçek nedeni nedir?

SORU 2- Başlangıçta açıklanan 2 artı 1 evler için 835 TL ve 3 artı 1 evler için 1022 TL’lik aylık taksitlerin; 17 bin ile 21 bin lira arasına yükseltilmesiyle birlikte, bu evleri hangi dar ve sabit gelirli vatandaş kesiminin ödeyebileceği var sayılmıştır?

SORU 3- Ödeme süresi için 240 ay sözü verilmişken, bu sürenin 180 aya indirilmesinin “haklı” gerekçesi tam olarak nedir?

SORU 4- TOKİ konutlarında KDV oranı yüzde 1 iken, bir anda yüzde 10’a yükseltilmesi, bu dar gelirli insanlara “hakkınızdan vazgeçin!” demek değil midir?

SORU 5- TOKİ, inşaat rantı elde etmek üzere konut üreten bir müteahhit şirketi midir, yoksa kuruluş amacında da açıklandığı gibi, dar ve sabit gelirli vatandaşların başını sokabileceği evleri uygun koşullarda yapması gereken özerk bir kamu kurumu mudur?

SORU 6- Ev edinme hakkı kazanan vatandaşın satın alma koşullarını sonradan değiştirerek, ödemelerini imkansız hale getirmekle; TOKİ’yi amacından uzaklaştırmış, dar gelirlinin ev sahibi olma beklentisini hayal kırıklığına uğratmış olmuyor musunuz?