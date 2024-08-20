İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin CHP'ye katıldığı törende, rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de yaşanan gelişmeler ile istifalar artış gösterdi. Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Bilici'nin bu kararı hem İYİ Parti hem de muhalefet cephesinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Bilici'nin partilerine katıldığını duyurdu. Özel, “CHP'de yeni bir katılım var” ifadesini kullandı.

Toplantı sırasında Bilici'ye CHP rozetini bizzat takan Özel, “Demokratik ve sosyal adalet mücadelesinde daha güçlü bir şekilde yola devam ediyoruz. Bilal Bilici'ye hoş geldin diyoruz” dedi.

CHP saflarına yeniden katılan Bilici, “sosyal demokrat çizgideki mücadelesine CHP'nin çatısı altında devam edeceğini” belirtti.

Kaynak : PHA