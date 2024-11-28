Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kreşlere yönelik gündemini eleştirerek, "Beyefendiler bağırıp çağırırken, asgari ücretle geçinen anneler, çocuklarını bu kreşlere gönderip ihtiyacını karşılamak için endişeyle süreci takip ediyor" ifadelerini kullandı. Hükümetin, 2007 yılında çıkarılan ve 17 yıl boyunca uygulamaya konulmayan kreş yasağını hatırlayarak, belediyelere uygulama çağrısı yapmasını eleştiren Kavuncu, "İktidar, 17 yıl boyunca hiçbir belediyeye ‘ne yapıyorsunuz, böyle bir kanun var’ demedi. Şimdi ise 31 Mart seçimlerinden sonra kanunu hatırlamaya başladılar" dedi.

“Çalışan annelerin endişelerini göz ardı ediyorlar”

Kavuncu, çalışan annelerin çocuklarını kreşlere göndermekteki endişelerini dile getirerek, "Çalışan anneler, çocuklarını kreşlere gönderip ihtiyaçlarını giderirken, iktidar tarafından yapılan bu tartışmalar onları tedirgin ediyor. Bu durumda, kadınların endişelerine kulak verilmesi gerektiğini belirttik" dedi.

Kadın Teğmenlere Yönelik Hakaretleri Kınadı

Kavuncu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlere yönelik yapılan hakaretleri de kınadı. "İktidarın tepkileriyle, bu gençlerin hayatları karartılmamalıdır" diyen Kavuncu, kadın teğmenlere yönelik sosyal medyada yapılan alçakça hakaretlere de dikkat çekti. "Bu teğmenlere yapılan hakaretlere karşı sessiz kalmak, iktidarın bu olayı görmezden gelmesi büyük bir sorun" ifadelerini kullandı.

Merkel'in Kitabından Göçmen Politikaları Üzerine Eleştiriler

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Özgürlük" adlı kitabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelere dair yaptığı açıklamalara değinen Kavuncu, Türkiye'nin göçmen politikalarını eleştirdi. Merkel’in, göçmen meselesinin Avrupa'nın başına bela olduğunu ifade ettiğini aktaran Kavuncu, "Avrupa, bu sorunu Türkiye ile halledebildi. Ancak biz, Türkiye’de milyonlarca göçmeni plansız şekilde kabul ettik" dedi.

Etki Ajanlığı Düzenlemesi Üzerine Muhalefet Tavrı

Kavuncu, TBMM’deki etki ajanlığı düzenlemesi hakkında da açıklama yaptı. Yurt dışındaki istihbarat örgütlerinin Türkiye’deki çeteler aracılığıyla yaptığı operasyonları engellemek amacıyla getirilen düzenlemeyi, "Görüşlerimizi aktardık, ancak muhalefet olarak bu yasa teklifine karşı duruşumuzu sürdüreceğiz" diyerek değerlendirdi.

"Devletin Şuuru İle Yaklaşılması Gereken Bir Durum"

Kavuncu, Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşabilme ihtimali üzerine AK Parti ile MHP'nin aynı düşüncede olduğunu belirterek, "Biz bu süreçte devlet şuuruyla hareket edilmesi gerektiğini savunuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan sloganlarla ilgili de, "Bundan sonra bu tür olaylar olursa, Cumhurbaşkanı 'Anıtkabir Cumhuriyetimizin kurucusunun mekanıdır, oraya saygısızlık yapılmamalıdır' diyebilirdi" diyerek, iktidarın tavrını eleştirdi.

Kavuncu, bu açıklamalarla iktidarın politikalarını, kadınların, gencilerin ve halkın çıkarları doğrultusunda eleştirdiğini ve iktidara çağrılar yaparak, daha adil bir yönetim anlayışını savunduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA