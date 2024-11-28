AGC Başkanı Zeki Dişkaya ve beraberindeki heyet, Başkan Yardımcıları Burak Cansel, Necmettin Gündüz, Ramazan Yavuz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut’a tebriklerini iletti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dişkaya, hastaneye yönelik yapılan olumsuz haberlerin, kurumun algısını zedelediğini ve çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediğini vurguladı.

Dişkaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Adıyaman zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle hizmet veriyor. Ancak, bu süreçte hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz haberlerin algı oluşturduğunu ve kuruma zarar verdiğini üzülerek gözlemliyoruz. Biz, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti olarak hastanemizin ve sağlık çalışanlarının yanındayız ve bu tür art niyetli haberlere karşı duruşumuzu her zaman sergileyeceğiz.”

Ziyaret sırasında söz alan Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, hastanenin deprem sürecinde ve sonrasında gösterdiği çabalar hakkında bilgi verdi. Turgut, bu dönemde birçok sağlık çalışanının isimsiz kahramanlar gibi büyük fedakarlıklarla insanlara sağlık hizmeti sunduğunu belirterek, sağlık kurumlarıyla ilgili yapılan olumsuz haberlerin hem kuruma hem de halkın sağlığına zarar verdiğini ifade etti.

Turgut, “Hastanelerle ilgili yapılan yanlış veya eksik haberler, halkı yanıltmakta ve dolayısıyla halkın zarar görmesine yol açmaktadır. Bu durum, görevini hakkıyla yapan sağlık çalışanlarını da üzmektedir” dedi.

Son olarak, Başhekim Turgut, basın mensuplarına önemli bir çağrıda bulunarak, sağlık kurumları hakkında haber yaparken daha dikkatli olmalarını ve haberin doğruluğunu teyit etmeden herhangi bir haber yapmamalarını önerdi. Turgut, “Kesin kanıt olmadığı sürece, haberlerin doğruluğunun teyit edilmeden yapılmaması, hem kurumumuzun hem de halkımızın çıkarları açısından daha uygun olacaktır” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA