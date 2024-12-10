"İYİ’lerin Adıyaman Buluşması" ve Basın Toplantısı

Dervişoğlu’nun Adıyaman programı saat 09.30’da, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı hizmet binasında düzenlenecek olan “İYİ’lerin Adıyaman Buluşması” etkinliğiyle başlayacak. Program kapsamında bir basın toplantısı da düzenlenecek.

Deprem Şehitlerine ve Konteyner Kentlere Ziyaret

Genel Başkan Dervişoğlu, saat 11.00’de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen Adıyaman Deprem Şehitliğini ziyaret edecek. Ardından, saat 12.00’de, deprem sonrası yaşam alanı olarak kullanılan K1 Konteyner Kentteki vatandaşlarla bir araya gelecek.

Adıyaman İl Başkanı Türk: "Katılım Bizleri Onurlandıracaktır"

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, “Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun Adıyaman’da gerçekleştireceği bu program, hem partimiz hem de Adıyaman halkı için önemli bir buluşma olacaktır. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Çağrımıza iştirak etmeniz bizleri onurlandıracaktır” dedi.

Program Detayları

Saat 09.30: İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı’nda “İYİ’lerin Adıyaman Buluşması” ve Basın Toplantısı

Saat 11.00: Adıyaman 06 Şubat Deprem Şehitlerini Ziyaret

Saat 12.00: K1 Konteyner Ziyareti

Kaynak : PHA