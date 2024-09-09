Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği, önleyici hizmet faaliyetleri, toplumsal olaylar, resmi törenler ile orman ve mesire yeri denetimlerinin yanı sıra sahil, park ve turistik alanlarda da görev yapıyor.

İstanbul'da 2018'de faaliyetlerine başlayan atlı polis birliğinde 8'i kadın toplam 27 personel bulunuyor.

Fiziki yeterliliğe sahip, binicilik tecrübesi bulunan ve sağlık durumu uygun olanlar arasından seçilen personel, 4 aylık temel binicilik eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra atlı polis olarak göreve başlıyor. İstanbul dışında da 6 ilde bulunan atlı polis birliği, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışıyor.

Yangınların Önlenmesinde Ormanlarda Önleyici Faaliyet

Yaz dönemlerinde yoğun görev üstlenen atlı birlikler, kentin ormanlık ve mesire alanlarında araçların giremediği bölgelerde denetimler yapıp, yangınların önlenmesi noktasında önemli katkı sağlıyor. Atların bakımları ise birimde bulunan personel tarafından yapılıyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amiri Seyit Ahmet Dikici, yaptığı açıklamada, kentin birçok noktasında, meydanlarda, sahillerde ve kalabalık yerlerde önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birçok ormanlık alanda görev yaptıklarını belirten Dikici, "Özellikle orman yangınlarını önlemeye yönelik devriye atıyoruz. Bizim devriye görevlerimizin temel amacı asayiş ve önleyici amaçlı. Kent meydanlarında da devriyelerimizi atıyoruz. Vatandaşlarımızın ve turistlerin çok aşırı ilgisi oluyor. Atların kültürümüzde de ayrı bir yeri olduğu için sempatik olarak bakılıyor, seviliyor. Biz de vatandaşlarımızdan gördüğümüz bu ilgiden dolayı memnunuz. Vatandaşımız için 7 gün 24 saat çalışıyoruz, görevdeyiz." diye konuştu.

"Ata Sporumuz Olan Biniciliği Devam Ettiriyoruz"

Atlı Polis Grup Amirliğindeki kadın binicilerden Gökçe Hatun Sağlam, yaklaşık bir yıldır atlı polis olarak görev yaptığını dile getirdi.

Sağlam, atları çok sevdiğini anlatarak, "Daha sonra sosyal medyada ve İstanbul'da caddelerde bu birimi gördüm. Atlara olan sevgim ağır bastığı için bu birimi tercih ettim. Çok gurur verici bir şey. Ata sporumuz olan biniciliği devam ettiriyoruz. Özellikle kadın olarak bunu sürdürmek benim için çok büyük gurur. Vatandaşlarımızdan gelen bu olumlu dönüşler de bizi işimize daha çok bağlıyor." ifadelerini kullandı.

Emre Koçan ise 3 yıldan beri polis memuru olduğunu, 2 yıldan beridir atlı polislik yaptığını kaydetti.

Emre Koçan, sivil yaşamında da rahvan atçılıkla uğraştığını ifade ederek, "Yerli atlarımız vardı. Polis olduktan sonra teşkilatın böyle bir birimi olduğunu öğrendim, başvurdum. Pek çok millet bahçelerinde, parklarda, stadyumlarda görev alıyoruz. Oralarda özellikle çocukların ilgisi çok büyük oluyor. Onları gördükçe biz de haliyle çok mutlu oluyoruz." dedi.

"Fotoğraf Çektirdim, Atlara Dokunup Sevdim"

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet ve Üsküdar sahili gibi birçok turistik noktada görevli atlı polisler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor. Atlı polisleri gören çok sayıda kişi, o anı ölümsüzleştirmek için sıraya girerek cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İstiklal Caddesi'nde atlı polislerle fotoğraf çektiren Havva Dağtekin, "Yürüyerek gelirken çok dikkatimi çekti. Fotoğraf çektirmek istedim. Bence güzel bir uygulama. Ayrıca turistler için fotoğraf çekimleri de avantaj sağlayabilir. Ben de atlı birliklerle fotoğraf çektirdim, atlara dokunup sevdim." diye konuştu.

Mersin'den İstanbul'a gezmek için geldiğini kaydeden Emrah Tuna da atlı birliklerin görev yapmasından memnun olduğunu belirterek, benzer faaliyetlerin devam etmesini talep etti.

Kaynak : PHA