Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Alparslan Türkeş’in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Gümüş, mesajında Türkeş’in Türk siyasi hayatında önemli bir yer edindiğini belirterek, fikirleri ve mücadelesiyle milletin hafızasında kalıcı izler bıraktığını ifade etti. Türkeş’in hayatını Türk milletinin birlik ve beraberliğine adadığını dile getiren Gümüş, ortaya koyduğu düşünce yapısının bugün de yol göstermeye devam ettiğini kaydetti. Açıklamada, Türkeş’in yalnızca bir siyasi lider değil aynı zamanda bir dava ve fikir insanı olduğu belirtilerek, devletin bekası ve milli değerlerin korunması adına önemli bir duruş sergilediği aktarıldı.

İsmail Gümüş, Alparslan Türkeş’in Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ortaya koyduğu fikirlerin gelecek nesiller üzerinde etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Gümüş, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının Türkeş’in çizdiği istikamette çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Mesajının sonunda Alparslan Türkeş’i rahmetle andığını belirten Gümüş, onun hatırasının yaşatılmaya devam edeceğini kaydetti.

Haber: Adıyamanlılar Net