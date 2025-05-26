Ziyaret kapsamında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ve İl AFAD Müdürü Tuncer Şeyda ile birlikte vatandaşların yaşam koşulları ve sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Deprem sonrası sürecin etkilerini yakından görmek ve bölgedeki ihtiyaçları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi, sosyal destekler ve barınma koşulları hakkında talepler alındı.

Milletvekili Şan, devletin depremzede vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, barınma, sağlık ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Deprem sonrası barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan K-7 Konteyner Kent, özellikle fiziksel engelli ve özel bakım gerektiren vatandaşlara hizmet veriyor. Konteyner kentte yaşayan depremzedelerin sağlık hizmetlerinden faydalanması, psikososyal destek alması ve günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Şan, vatandaşların taleplerinin dikkate alınarak sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yeni adımların atılacağını ifade etti.

Şan: Tüm zorlukları birlikte aşacağız

Milletvekili Şan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, devletin ve ilgili kurumların her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, “Hep birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.

Sağlık ve afet yönetimi alanında sürdürülen çalışmaların depremzedelerin hayat kalitesini artırmak için titizlikle yürütüldüğünü belirten Şan, konteyner kentteki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı desteklerin süreceğini ifade etti.

Son olarak Şan, depremzede vatandaşların yaşam standartlarını artırmaya yönelik yeni projeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve ilerleyen günlerde detaylı açıklamaların yapılacağını duyurdu.

Kaynak : PHA