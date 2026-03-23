İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı. Yerel kaynaklara göre kentin kuzeyindeki yerleşim noktaları hedef alınırken, çok sayıda ev hasar gördü, 4 bina yıkıldı. Yetkililer, yaralı sayısının yüksek olması nedeniyle can kaybının artabileceğini bildirdi.

Öte yandan başkent Tahran'da art arda patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye alındığı aktarıldı. ABD'nin, İsrail'e çatışmaların beklenenden uzun sürebileceği yönünde değerlendirme ilettiği öne sürülürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin sert açıklamalarda bulunduğu bildirildi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, İsrail'de uçuşlara kısıtlama getirildiği, Lübnan'ın güneyinde bir köprünün hava saldırısıyla yıkıldığı kaydedildi. İran ise bazı askeri hedeflere yönelik saldırı iddialarını reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Diego Garcia Üssü'nü füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı 'İsrail'in sahte bayrak' operasyonu olduğunu kaydetti.

Kaynak : PERRE