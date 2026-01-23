

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi tarafından lisans diplomasının iptal edilmesine yönelik açtığı davada karar çıktı. İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararına karşı yapılan başvuruyu değerlendirerek davanın reddine hükmetti. Kararla birlikte, diploma iptaline ilişkin işlem hukuki açıdan geçerliliğini korumuş oldu.

Sürecin geçmişine bakıldığında, Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Üniversitesinin 18 Mart 2025 tarihli diploma iptali kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 6 Mayıs 2025'te idare mahkemesine başvurmuştu. Ancak İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi, 25 Temmuz 2025 tarihinde yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Son olarak İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, dosya kapsamında yaptığı inceleme sonucunda, İmamoğlu tarafından açılan davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

İSTANBUL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE