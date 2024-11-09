Hatay Uzun Çarşı ve Defne Belediyesi Çekmece Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen programda, TBB tarafından bölgedeki belediyelere toplam 24 belediye hizmet aracı ve 1000 adet çöp konteyneri hibe edildi. Törende konuşan İmamoğlu, Türkiye genelinde belediyeciliğin partizanlıktan arındırılması gerektiğine vurgu yaparak halkın iradesini hiçe sayan uygulamalara karşı mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

"Particilik ve Partizanlık Türkiye'nin Ortak Değerlerini Parçaladı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende hizmetlerin parti ayrımı gözetmeksizin sunulması gerektiğini ifade ederek, "Biz hizmeti yalnızca bir siyasi partiye mensup belediyelere değil, herkese sunarız. Hizmetin AK Partili, CHP’li veya Türkiye İşçi Partisi'nden bir belediyeye verilmesi fark etmez. Bizim için önemli olan halka hizmet etmektir, adaletli davranmaktır. Ancak ülkemizde uzun süredir particilik ve partizanlık virüsü, adeta tüm ortak değerlerimizi parçalıyor. İstanbul'da belediyelerden bu partizanlığı söküp attık. Bu partizanlık Türkiye genelinde de bitirilmeli, her belediye aynı adaletle hizmet almalıdır," şeklinde konuştu.

Kayyumlara Eleştiri: "Halkın İradesine Kimse Dokunamaz"

İmamoğlu, kayyum atamaları konusundaki eleştirilerini de Hatay’daki törende gündeme taşıdı. Demokratik seçimle göreve gelen belediye başkanlarının, asılsız iddialarla görevden alınmasına sert tepki göstererek, "11 yıldır bu partizan yaklaşımla mücadele ediyorum ve mücadelem sonuna kadar sürecek. Bu şehrin insanları kendileri seçtikleri başkanları belirliyor, ama asılsız iddialar ve hukuksuz gerekçelerle halkın seçtiği kişiler görevden alınıyor. Biz köşede oturmayacağız, bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız. Halkın iradesine kimse dokunamaz,” dedi.

Bu konuyu farklı partilerle görüştüğünü de aktaran İmamoğlu, “Bu konuda görüşlerimizi paylaşmak üzere TBMM'de 10 farklı partiyle bir araya geldik. Pek çok parti, hukuksuz kararların haksız olduğunu ve buna karşı olduklarını belirtti. Bu konu Meclis'te çözüme kavuşturulmalı. Bu hukuksuzluğu gidermek için bir yasa teklifi üzerinde çalışıyoruz," açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin Yüzde 80'i Bu Otokratik Anlayışa Karşı"

Demokrasiye ve halkın iradesine yapılan müdahalelerin Türkiye genelinde büyük bir tepkiyle karşılandığını vurgulayan İmamoğlu, “Türkiye’nin büyük çoğunluğu bu otokratik yönetim anlayışına karşı. Bu halkın iradesine saygısızlık, Meclis’te ve toplumda kabul görmeyen bir uygulamadır. Adalet mücadelesi verenlerin, Esenyurt, Mardin, Şanlıurfa ve pek çok kentte halkın iradesine müdahale eden bu anlayışla yüzleşmeleri gerekiyor. Türkiye’nin yüzde 80’i bu yaklaşımı reddediyor," diyerek demokrasiye sahip çıkan geniş bir kesimin var olduğunu dile getirdi.

İzne Çıkan Vali ve Belediye Başkanı Eleştirisi: “Nezaketsizlik Örneği”

İmamoğlu, Antakya ziyareti sırasında şehrin valisi ve büyükşehir belediye başkanının izne çıkmasını da eleştirerek, “Biz buraya geldik diye şehrin valisi ve büyükşehir belediye başkanı izne çıktı. Bu, büyük bir nezaketsizlik örneğidir. Biz halkın yanında olmak için buradayız, onları selamlamaya geldik. Ancak bazı yöneticiler adeta görünmez oluyor. Ben artık üzülmüyorum, onlara dua ediyorum: Allah akıl versin,” şeklinde konuştu.

"Milletin Yanında Olmak İçin Mücadele Edeceğiz"

İmamoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilerin arttığına da dikkat çekerek, “Bu aralar İmamoğlu’na laf atarsak birilerinin gözüne gireriz gibi bir düşünce oluşmuş. Kimin gözüne girmeye çalıştıklarını biliyoruz. Fakat milletin yanında olmak, onun haklarını savunmak için mücadelemize devam edeceğiz. Milletimizin hak ettiği özgürlüğü ve adaleti bu ülkeye kazandıracağız. Cumhuriyetimizin demokrasiye yakışan bir ülke haline gelmesi için söz veriyorum, bu yolda yürümeye devam edeceğim,” diyerek halka olan bağlılığını vurguladı.

Türkiye’nin Geleceği İçin "Adalet ve Demokrasi" Vurgusu

İmamoğlu, Türkiye’de adil, demokratik ve halka hizmet eden bir yönetim anlayışının yerleşmesi gerektiğine dikkat çekti. “Ülkemizin hak ettiği demokratik düzene ve özgürlüklere kavuşması için mücadeleyi bırakmayacağız. Halkımıza layık olan, çağdaş ve demokratik bir yönetimi sağlayacağız. Bu yolda halkımıza mahcup olmayacağız," dedi.

Hatay’daki ziyaretlerinde çeşitli temaslarda bulunan İmamoğlu, demokrasi, adalet ve halkın iradesine saygı vurgusu yaparak, Türkiye’de hukukun üstünlüğünü sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti. İmamoğlu’nun açıklamaları, Türkiye’nin siyasi atmosferinde halkın taleplerinin ve demokratik değerlerin korunmasının önemini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : PHA