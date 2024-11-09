Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “Kapsayıcı Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette, UNDP Türkiye Saha Koordinatörü Sedat Has, Proje Asistanı Özlem Kayalıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Şube Müdürü Şule Bektaş, Çevre Mühendisleri Hale Atay Taş ve Sıtkı Gökhan Burhan yer aldı.

Ziyaretin ardından heyet, Sıfır Atık Şubesi ile belediyenin ihtiyaçları üzerine çeşitli toplantılar gerçekleştirdi ve sahada gözlemler yaptı.

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların belediye için önemini vurgulayan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, iş birliği ve destek için teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA