Açıklamada, Kürt meselesinin tarihsel ve sosyolojik bir gerçeklik olarak Türkiye’deki toplumsal barışın temel bileşeni olduğu ifade edildi. DEM Parti, “Türkiye’nin toplumsal barışa susamış toprakları, barış ve uzlaşıya olan ihtiyacı derinden hissetmektedir. Bu doğrultuda, Kürt meselesinin çözümü için ortak yaşamı esas alan, demokratik bir modelin gerekliliğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

"Demokratik ve Barışçıl Çözüm Gereklidir"

DEM Parti, Kürt meselesinin günümüzde bölgesel ve küresel boyut kazandığına işaret ederek, bu konuda yapılacak adımların toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir uzlaşı süreci ile sağlanabileceğini belirtti. Açıklamada, "Kürt meselesi, Cumhuriyet’in demokratikleşmesiyle doğrudan bağlantılıdır ve toplumun barışa erişebilmesi için bu konuda demokratik adımların vakit kaybetmeden atılması zorunludur" denildi.

"Tecrit Kaldırılmalı, Öcalan Muhatap Alınmalı"

DEM Parti, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın "tecrit koşullarının sona erdirilmesi" gerektiğini belirtti. Öcalan’ın, sürecin hukuki ve siyasi zeminde çözülmesine katkı sunabileceği belirtilen açıklamada, “Sayın Öcalan’ın durumu, demokratik bir çözüm umudu için engel oluşturmaktadır. Tecrit politikalarının sona erdirilmesi, toplumsal barış umudunun büyütülmesi için elzemdir” ifadeleri yer aldı.

DEM Parti Barış İçin Hazır

DEM Parti, barış sürecine katkı sunma konusunda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti. Parti, TBMM’yi bir çözüm ve diyalog alanı olarak görerek bu çerçevede yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti. DEM Parti, kapsayıcı bir yaklaşım geliştirilmesinin ve toplumsal diyalog süreçlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Kayyım Politikalarına Eleştiri

DEM Parti, kayyım uygulamalarının demokratik temsili baltaladığını ve toplumsal barışı tehdit ettiğini belirtti. Partinin açıklamasında, “Kayyım politikaları, halk iradesini ve demokratik seçimlerin saygınlığını zedelemekte, seçme ve seçilme hakkını çiğnemektedir” denildi. DEM Parti, kayyım rejiminin sona erdirilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Tüm Demokrasi Güçlerine Çağrı

DEM Parti, açıklamasında Türkiye’deki tüm demokrasi güçlerine toplumsal barışı sağlama yolunda güçlü bir birliktelik çağrısında bulundu. Partinin açıklaması şöyle devam etti: “Kadın hareketlerinden emek örgütlerine, gençlik örgütlerinden inanç kuruluşlarına kadar tüm demokratik kuruluşlar, aydınlar ve kanaat önderleri de bu sürecin bir parçası olmalıdır. Siyasal ve toplumsal muhalefet, Kürt meselesinin sadece iktidara bırakılmayacak kadar önemli bir mesele olduğunun farkında olarak daha cesur adımlar atmalıdır.”

"Barış İçin Tarihsel Sorumluluğumuz Var"

DEM Parti, açıklamasının sonunda toplumsal barışın sağlanması adına tarihsel bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, “Ülkemiz, suya hasret topraklar gibi barışa hasret. Toplumsal barış gibi evrensel bir değeri inşa etmek için bütün toplumsal kesimleri ortak mücadeleye davet ediyoruz. Bu, büyük bir demokrasi ve barış yürüyüşü ve tüm toplum için bir umut ışığıdır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA