Bahçeli, "Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli mesajında, Atatürk'ün "bir arada ve bağımsız yaşama azim ve iradesini" kanıtladığını belirterek, "Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeri olan Atatürk'ün mirası, milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır" dedi.

"Atatürk, Türk Milletine Güveni ile Bağımsızlık Meşalesini Yaktı"

Bahçeli, Atatürk’ün, milletine duyduğu güven ve bağımsızlık tutkusu sayesinde Türk milletinin varlığını tehdit eden her türlü iç ve dış saldırıya karşı durduğunu belirtti. Bahçeli, “O, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hükmü, kurucu haysiyetidir” ifadelerini kullanarak Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine olan bağlılığına dikkat çekti.

"Türk Milleti Atatürk’ü Her Zaman Saygıyla Hatırlayacaktır"

Bahçeli, 10 Kasım’ın yalnızca bir matem günü değil, aynı zamanda Atatürk’ün düşünce ve eserlerini anlama vesilesi olduğunu vurguladı. “Elbette her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız; bu azimkâr iradeden vazgeçmeyeceğiz” diyen Bahçeli, Atatürk'ün "Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir" sözlerini hatırlattı.

"Türk Milleti Kahraman Kuşaklarla Birlikte Geleceğe Yürüyecek"

Mesajının sonunda, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Bahçeli, "İnancım ve güvencem odur ki, tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam eden kahramanlar kuşağının arkası kesilmeyecektir. Türk milleti, milli birlik iradesini koruyacak, işgal ve ihanet hevesinde olanları bertaraf edecektir" dedi. Bahçeli ayrıca, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları ve şehitler için rahmet dileklerini iletti.

Kaynak : PHA