Toplantıda, madde bağımlılığı ile mücadelede annelerin önemi vurgulanırken, toplumda farkındalık yaratmak ve uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla çeşitli faaliyetler üzerinde duruldu. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülecek projede, annelerin uyuşturucu kullanımının önlenmesinde oynayabileceği kritik rol ele alındı.

“Kahta Modeli” olarak geliştirilen bu çerçevede, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak olan faaliyetler, ilçedeki uyuşturucu ile mücadelede kapsamlı bir yol haritası oluşturacak. Kaymakam Soysal, Kahta’da ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Madde bağımlılığıyla mücadelede en büyük desteğimiz olan annelerimizin sürece etkin katılımı için çalışıyoruz. Ailelerin desteğiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güvenli bir ortamda yetişmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında annelerin bilinçlendirilmesini esas alan “Kahta Modeli”nin, ilçede olumlu bir fark yaratması ve toplumsal duyarlılığı artırması bekleniyor.

Kaynak : PHA