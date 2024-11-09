Fahri profesörlük unvanı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şerzothan Kudrathoca tarafından düzenlenen özel bir törenle Menderes Demir’e takdim edildi. Törende konuşma yapan Demir, kendisine bu unvanın verilmesinin büyük bir onur olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu unvan benim için en büyük onurdur. Beni bu onura layık gören Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Şerzothan Kudrathoca’ya ve Senato üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi tarafından şahsıma tevcih edilen bu unvan, hem Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu hem de Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenleme kurulu adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bu unvan, Türk dünyasına olan çalışma azmimi daha da artırdı. Türk dünyasının kültürel ve sanatsal birliği için tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Milletimiz var olsun.”

Menderes Demir’in Türk dünyasına olan katkıları ve bu alandaki emekleri, Özbekistan’da akademik bir unvanla taçlandırılırken, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmalara ivme kazandıracağı ifade edildi.

Kaynak : PHA