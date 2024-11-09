Küçük, açıklamasında Kent Konseyi’nin önemine değinerek, Adıyaman’ın 6 Şubat depremleri sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde tüm kentlilerin birlik içinde hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

"Kent Konseyi Nedir ve Ne İşe Yarar?"

Kent Konseyi, bir kentin sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik gelişiminde rol almak üzere kent halkının farklı kesimlerinin temsil edildiği, görüş ve önerilerini özgürce paylaşabildiği bir platformdur. Türkiye genelinde birçok kentte aktif olan Kent Konseyleri, kent yönetiminde sivil toplumun etkisini artırmayı, halkın yerel yönetimle ilişkilerini güçlendirmeyi ve şehirde demokratik katılımı sağlamayı hedefler. Belediye yasası çerçevesinde kurulan konseyler, çocuklardan yaşlılara, kadınlardan doğa ve hayvanseverlere kadar her kesimin temsilcilerine açıktır.

Dünya genelinde de benzer yapılar bulunur. Örneğin İtalya’daki Consiglio Comunale sistemleri, şehirlerin vatandaşlarla sürekli iletişim kurmasını sağlarken, Almanya’daki Stadtteilkonferenzen ise kentsel sorunların yerel düzeyde katılımcı bir yaklaşımla çözülmesine yönelik çalışır. Bu sistemler sayesinde şehir yönetimleri, karar alma süreçlerinde vatandaşların görüş ve katkılarını göz önünde bulundurur.

"Depremle Sarsılan Adıyaman İçin Toparlanma Sürecinde Kritik Adım"

Kent Konseyi’nin, depremin ardından Adıyaman için özel bir önem taşıdığını ifade eden Mehmet Küçük, şehrin sosyal ve fiziki anlamda yeniden yapılanma sürecinde Kent Konseyi’nin birleştirici bir güç olabileceğini vurguladı. Kentin depremlerle sarsılan toplumsal yapısının yeniden sağlam temeller üzerine oturtulması ve yaraların sarılması adına, tüm kent bileşenlerinin aktif katılım göstermesi gerektiğine dikkat çeken Küçük, "Birlikte hareket ederek, Adıyaman’ı daha dayanıklı ve yaşanabilir bir şehir haline getirebiliriz," dedi.

"Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Bireyler için Projeler"

Kent Konseyi, kentte yaşayan her kesimin sorunlarının duyulup çözüme kavuşturulması için fırsatlar sunar. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda projeler üretilir. Bu projeler, çocuk parklarından engelsiz ulaşım olanaklarına, kadın girişimciliğine destekten yaşlı dostu kent alanlarının düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Mehmet Küçük, tüm bu grupların hak ettikleri yaşam kalitesine ulaşabilmeleri için Kent Konseyi çatısı altında çalışmaların devam edeceğini belirtti.

"Doğa ve Hayvanseverlere Yönelik Çalışmalar"

Kent Konseyi bünyesinde çevre ve doğa koruma projeleri büyük önem taşır. Doğa gönüllüleri, çevre dostu projeler geliştirerek, şehrin doğal güzelliklerini korumayı ve çevre bilincini artırmayı hedefler. Hayvanseverler de Kent Konseyi’nde temsil edilir ve kent genelinde sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaparlar. Küçük, Adıyaman’da çevre dostu projeler geliştirme ve hayvan dostu bir şehir olma yolunda kararlı adımlar atmak istediklerini ifade etti.

"Tüm Kent Bileşenleri Seçimlere Davet Ediliyor"

Küçük, toplumun temel dinamikleri olan akil insanlar, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar gibi tüm kent bileşenlerinin Kent Konseyi seçimlerinde yer almasının önemine dikkat çekti. Bu kesimlerin, yerel yönetim süreçlerine dahil olarak şehrin karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmaları gerektiğini vurgulayan Küçük, Kent Konseyi’nin kenti geliştirme yolundaki çalışmalarının katılımla daha etkili olacağına inandığını belirtti.

"Adıyaman’ın Geleceği İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor"

Mehmet Küçük’ün çağrısı, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için el birliğiyle çalışma ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 17 Kasım’da yapılacak seçimler, Adıyaman halkının şehrin geleceğini belirleyeceği önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

"Kent Konseyi Başkan Adayı Mehmet Küçük Kimdir?"

Kent Konseyi Başkanlığı için adaylığını açıklayan Mehmet Küçük, 1991 yılında Adıyaman'ın Şambayat ilçesinde doğdu. Adıyaman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminden sonra akademik kariyerine devam ederek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisansını tamamlayarak Adıyaman’a dönen Küçük, Mali Müşavirlik sınavını kazandıktan sonra kendi ofisini açarak mali müşavir olarak iş hayatına başladı ve bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Toplumsal faydayı ön planda tutan Küçük, 2021 yılından itibaren Genç Nesiller Derneği ve pek çok sosyal sorumluluk projesinde aktif rol aldı. Topluma hizmet etme amacıyla çeşitli projelerde yer alan Küçük, Adıyaman’ın sorunlarına çözüm üretmek ve kenti daha yaşanabilir bir hale getirmek için Kent Konseyi Başkanlığına aday olarak yola çıktı.

Kaynak : PHA