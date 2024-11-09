Esnafla bölgedeki ticari hareketlilik ve iş durumunu değerlendiren Vali Varol, Adıyaman Çarşı Projesi’nin 1. etabında başlayacak çalışmalar ve tahliye süreci hakkında da bilgi verdi. Esnafın projeyle ilgili sorularını yanıtlayan Vali Varol, çarşı projesinin bölgedeki ticaret hacmini artıracağına ve kent ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Vali Varol, esnafa işlerinde bereket ve başarı dileyerek, "Alın teri ve emeğiyle hem Adıyaman’ın hem de ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunan tüm esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret, esnaf tarafından ilgiyle karşılanırken, Vali Varol’a esnafın taleplerini yerinde değerlendirme fırsatı sağladı.

Kaynak : PHA