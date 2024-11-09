Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin hem can güvenliğini sağlamak hem de gürültü kirliliğini önlemek amaçlanıyor.

Denetim sırasında bir sürücünün kask takmadığı ve motosikletinde abart egzoz kullandığı tespit edilince, ekipler işlem yapmak istedi. Ancak sürücünün polis ekiplerine direniş göstermesi üzerine olay büyüdü. Duruma hızla müdahale eden yunus timleri, sürücüyü etkisiz hale getirerek olayı kontrol altına aldı.

Emniyet yetkilileri, Adıyaman’da sık sık şikayetlere neden olan abart egzoz ve kask ihlalleri nedeniyle denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. Trafik kazalarında kaskın hayat kurtarıcı bir rol üstlendiğine dikkat çeken yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Adıyaman’daki motosiklet denetimlerinin, hem trafikte güvenliği sağlamak hem de vatandaşların huzurunu korumak adına sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak : PHA