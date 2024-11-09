Olay, öğle saatlerinde meydana gelirken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sırasında bilinci yerine gelen adam, aniden saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Sağlık çalışanlarına yönelik bu davranışlar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Yunus polis ekipleri, alkollü şahsı etkisiz hale getirerek sağlık personelinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağladı. Şahıs, polis ekiplerinin kontrolünde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve müdahalenin sağduyulu bir şekilde sonuçlandırıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yetkililer benzer olayların kamu güvenliğini ve sağlık personelinin güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Bu tür vakaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceği ifade edildi.

Kaynak : PHA