Başkan Kablan, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine liderlik yaparak hem ülkenin bağımsızlık mücadelesine öncülük ettiğini hem de pek çok ülkenin bağımsızlık mücadelelerine ilham kaynağı olduğunu belirtti. Kablan, Atatürk’ün en büyük ideallerinden birinin Türkiye’yi "muasır medeniyet seviyesine çıkarmak" olduğunu vurgulayarak, “Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemiz bu idealler doğrultusunda ilerlemekte; birlik, beraberlik, demokratik hak ve özgürlükler konusunda büyük mesafeler kaydederek dünyanın en saygın ülkeleri arasında yer almıştır” dedi.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda güçlenmeye devam ettiğini belirten Kablan, “Ülkemiz bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma ulaşmış olup, istikrar içinde büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir” ifadesini kullandı.

“Atatürk’ün Mücadele Ruhu ve Cumhurbaşkanımızın Vizyonu Aynı Hedefte Buluşuyor”

Kablan, İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve saldırgan politikalarına, Filistin’de ve Orta Doğu’da yaşanan sorunlara da değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki uyarı ve öngörülerinin haklı çıktığını belirtti. Kablan, Atatürk’ün milli mücadele döneminde ülkenin savunması için verdiği mücadelenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’deki direnişi Kuvayi Milliye’ye benzetmesiyle anlam kazandığını ifade etti.

“10 Kasım’ı Bir Fırsat Olarak Görmeliyiz”

10 Kasım’ın, Atatürk’ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlere aktarmak için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Kablan, “Atatürk’ün vizyonunu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışmalıyız. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, bizlere bu konuda önemli bir fırsat sunmaktadır” dedi.

Kablan, Cumhuriyetin güçlenmesi, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi ve Türkiye’nin istikrarla büyümesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Kaynak : PHA