Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, Sağlık alanında yapılan yatırımlara ve sağlığın önemine vurgu yaparak, Adıyaman'da yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı.

"İnşaatların bitirilmesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz"

Hastane, aile sağlığı merkezleri ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarının yatırım programına alınması ve inşaatların bitirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran İl Sağlık Müdürü Yorulmaz,"6 Şubat depreminden sonra ilimizde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşlarımıza hizmet sunumunda kalitenin artırılması için sağlık alanında önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, göreve geldiğimiz günden itibaren ilimizde hastane, aile sağlığı merkezleri ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarının yatırım programına alınması ve inşaatların bitirilmesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz. İl genelinde yatırım programında 55 sağlık tesisi bulunmaktadır. Bu yatırımlardan 9 tanesinin inşaatı tamamlanmış olup, 7 tesisimiz hizmete açılmıştır. İnşaatı devam eden 8, ihale aşamasında 20, proje aşamasında 15 ve arsa temin aşamasında 3 olmak üzere toplamda 46 tesisin yapımı tamamlandığında ilimizin sağlık alanında sorunları büyük oranda çözülmüş olacaktır. Merkez Malazgirt, Yeşilyurt, Varlık Mahallesi ve Şambayat Beldesi Aile Sağlığı Merkezlerimiz ile Merkez 3 Nolu, Merkez 4 Nolu ve Merkez 9 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımız hizmete açıldı. Kâhta ilçemizde 20 Ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Böylelikle sağlık hizmetlerine vatandaşlarımızın erişimi kolaylaştırılmış olup, kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti almaları sağlanmıştır. Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) binasının açılışı yakın tarihte gerçekleştirilecektir." Dedi.

"Ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz"

"Adıyaman’da sağlık hizmetlerini daha iyi seviyelere getirmek ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz" diyen İl Sağlık Müdürü Yorulmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binalarında inşaat çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde de bu binalarımızın açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Merkez 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatının bitirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Çelikhan ilçemizde yapımı devam eden 50 yataklı Acil Durum Hastanesi, Merkez Dağ Kuyucak, Kahta Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi; Kâhta Bölükyayla Beldesi ve Besni Suvarlı Beldesinde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımızın yapımı devam etmektedir. Adıyaman’da sağlık hizmetlerini daha iyi seviyelere getirmek ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık alanında en iyi hizmeti sağlamayı hedefledik."



Kaynak : PHA