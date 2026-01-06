79.⁠ ⁠Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, tüberkülozun bulaşıcı yapısı, yaygınlığı ve etkileri nedeniyle küresel ölçekte mücadele gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

'Toplumumuzu Bilgilendirmeyi Hedefliyoruz'

'Her yıl ocak ayının ilk pazar gününü izleyen hafta boyunca düzenlenen Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası ile toplumumuzu bilgilendirmeyi, farkındalık oluşturmayı ve bu hastalıkla mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz' diyen Prof. Dr. Mehmet Şirik, Türkiye'de bu etkinliklerin 1947 yılından bu yana aralıksız sürdürüldüğünü hatırlattı.

'Verem Hastalığı Öksürük ve Hapşırık Yoluyla Bulamaktadır'

Dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Prof. Dr. Mehmet Şirik, hastalığın öksürük ve hapşırık yoluyla havaya yayılan mikropların solunum yoluyla alınmasıyla bulaştığını ifade etti.

'Tedaviye Yanıt Vermeyen Öksürüklerde Tüberkülozdan Şüphelenilmelidir'

Hastalığın belirtilerine de değinen Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi gibi genel belirtilerle birlikte uzun süren öksürük, balgam, kanlı balgam ve nefes darlığı gibi solunum sistemi yakınmaları görülebilir. İki haftadan uzun süren ve antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen öksürüklerde tüberkülozdan şüphelenilmelidir' uyarısında bulundu.

'Tanı ve Tedavi Rehberi'ne Uygun Şekilde Ücretsiz Olarak Sunulmaktadır'

Tüberküloz tanısının balgamda basil görülmesiyle konulduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, moleküler tanı testlerinin de yaygınlaştığını belirterek, 'Tedavi, Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı Tanı ve Tedavi Rehberi'ne uygun şekilde tüm sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz olarak sunulmaktadır. Doğrudan gözetimli tedavi yöntemiyle hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları sağlanmakta, tedavi süresince Verem Savaşı Dispanserlerinde aylık takipleri yapılmaktadır' dedi.

'İlaçların Eksik veya Düzensiz Kullanımı Dirençli Tüberküloza Neden Olabilmektedir'

İlaçların eksik veya düzensiz kullanımının dirençli tüberküloz gelişimine neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, bu durumun tedaviyi zorlaştırdığını ve süresini uzattığını ifade etti.

'Aynı Ortamda Bulunan Kişiler Temaslı Olarak Değerlendirilmektedir'

Tüberküloz hastalarıyla aynı ortamda bulunan kişilerin temaslı olarak değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, bu kişilerin Verem Savaşı Dispanserlerinde ücretsiz muayene edildiğini ve gerekli görüldüğünde koruma tedavisine alındığının altını çizerek, 'Koruma tedavisi genellikle tek ilaçla ve altı ay süreyle uygulanmaktadır' dedi.

'BCG Aşısı Özellikle Çocuklarda Ağır Seyreden Tüberküloz Türlerine Karşı Etkilidir'

Tüberkülozdan korunmada BCG aşısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Şirik, aşının doğumdan sonra ikinci ayını tamamlayan bebeklere ücretsiz olarak uygulandığını ifade etti.

'Yaklaşık 2 Milyar İnsan Tüberküloz Basili ile Enfekte Durumda'

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 Küresel Tüberküloz Raporu'na göre 2024 yılında dünya genelinde 8,3 milyon yeni vaka bildirildiğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Şirik, yaklaşık 2 milyar insanın tüberküloz basili ile enfekte durumda olduğunu söyledi.

'Türkiye'de tüberküloz insidansı 2024 yılı itibarıyla yüz binde 10,4 olarak saptanmıştır'

Türkiye'deki güncel verilere de değinen Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'COVID-19 pandemisi öncesinde her yıl yüzde 3-5 oranında azalan tüberküloz insidansı, 2020'de yüzde 22 oranında düşüş göstermiştir. 2024 yılı itibarıyla yüz binde 10,4 olarak saptanmıştır' ifadelerini kullandı.

'Şimdi Tüberkülozu Bitirme Zamanı'

Açıklamasını 'Şimdi tüberkülozu bitirme zamanı' sözleriyle tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, veremsiz bir Türkiye hedefiyle toplumun tüm kesimlerini bu mücadeleye ortak olmaya davet etti.

Kaynak : PERRE