Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'in başkanlığında, 2026 yılının ilk Başhekimler Koordinasyon Toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Adıyaman merkez ve ilçelerinde görev yapan başhekimler ile sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, 2025 yılında Adıyaman'ın sağlık altyapısında hayata geçirilen projeler ve yapılan yatırımlar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ayrıca 2026 yılı için planlanan yeni projeler, yatırımlar ve hedefler katılımcılarla paylaşıldı.

Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulmasına yönelik yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda; sağlık tesislerinin güçlendirilmesi, yeni yatırımların hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik stratejiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, Adıyaman'ın sağlık alanındaki mevcut durumunun kapsamlı biçimde analiz edilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, '2025 yılında hayata geçirilen projelerle önemli bir mesafe kat ettik. 2026 yılında ise yeni yatırımlar ve projelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendirerek vatandaşlarımıza daha etkin ve güvenli hizmet sunmayı hedefliyoruz' dedi.

