Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Ankara'ya haftalardır su bile verilemiyor' yönündeki iddiaların sahadaki gerçekleri yansıtmadığını belirterek, kente su verilmeye devam edildiğini, ancak son 50 yılın en ağır kuraklık koşulları altında suyun adil, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesinin zorunlu hâle geldiğini bildirdi.

ABB tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılının hidrolojik veriler açısından Ankara için son 50 yılın en kurak yılı olduğu vurgulandı. Barajlara gelen toplam su miktarının tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilediği belirtilirken, artan nüfusa rağmen Gerede hariç kişi başına düşen günlük su miktarının 55 litreye kadar düştüğü ifade edildi. 1990'lı ve 2000'li yıllarda barajlara gelen kişi başına günlük su miktarının 100-125 litre seviyelerinde olduğu, 2025 yılında ise bu miktarın neredeyse yarı yarıya azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaşanan tablonun bir beceriksizlik değil, ülke genelinde etkili olan ve bilimsel verilerle açıkça ortaya konan derin bir kuraklığın sonucu olduğu belirtildi. 'Beceriksizlikle suçlayanlar ne bekliyor? Ankara'nın yaklaşık 200 günlük suyunun tamamını, kuraklık yokmuş gibi davranarak bir anda tüketmemizi mi?' denilen açıklamada, insanların susuz kalma endişesi üzerinden siyaset üretilmesinin ve suyun polemik konusu hâline getirilmesinin doğru ve etik olmadığı vurgulandı.

BARAJLARA GELEN SU TARİHSEL DÜŞÜŞTE

Paylaşılan rakamlara göre, Kesikköprü hariç olmak üzere (Gerede dâhil) barajlara gelen su miktarı 2023 yılında 661 milyon metreküp, 2024 yılında 404 milyon metreküp iken 2025 yılında 182 milyon metreküpe düştü. Aşırı sıcaklar nedeniyle artan buharlaşmanın, kullanılabilir su miktarını yaklaşık yüzde 10 oranında azalttığı bildirildi.

GEREDE HATTI: 4 AY BOYUNCA SIFIR METREKÜP

Açıklamada özellikle Gerede hattına dikkat çekildi. Gerede Tüneli açılırken kamuoyuna '2050 yılına kadar Ankara'nın su sorunu olmayacağı' yönünde açıklamalar yapıldığı, bu ifadelerin resmi internet siteleri ve kamuoyuna sunulan görsellerle duyurulduğu hatırlatıldı. Ancak 2025 yılında 21 Mayıs-11 Ekim tarihleri arasında yaklaşık dört ay boyunca Gerede'den Ankara'ya sıfır metreküp su alınabildiği belirtildi.

Gerede'den gelen su miktarının 2023'te 235 milyon metreküp, 2024'te 119 milyon metreküp, 2025'te ise 72 milyon metreküp olarak gerçekleştiği, dün itibarıyla bu miktarın yalnızca 150 bin metreküp seviyesinde olduğu ifade edildi. Bu tablo sonrası '2050'ye kadar su sorunu yok' başlıklı haber ve görsellerin DSİ'nin internet sitelerinden sessizce kaldırıldığı, kamuoyunun gündeme taşımasının ardından ise yeniden görünür hâle getirildiği kaydedildi.

NET SU AÇIĞI EN AZ 170 MİLYON METREKÜP

Artan nüfus, göç ve aşırı sıcak geçen mevsimler nedeniyle Ankara'ya verilen ortalama su miktarının günlük 1,4 milyon metreküpe yükseldiği belirtilerek, bunun iki yıl içinde 1 milyar metreküpün üzerinde suyun sisteme verilmesi anlamına geldiği aktarıldı. Barajlara gelen su ile verilen su birlikte değerlendirildiğinde, Ankara'nın net en az 170 milyon metreküp su açığı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ASKİ'nin kendi başına yeni bir kaynaktan su bulup Ankara'ya getirme yetkisi olmadığına dikkat çekilerek, yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve kente kazandırılmasının yasal olarak DSİ'nin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. DSİ'ye bu konuda defalarca yazı yazılmasına rağmen Ankara'ya yeni kaynak tahsisi ve zamanında adım atılması konusunda gerekli hızın gösterilemediği belirtildi.

ABB VE ASKİ'DEN ÇOK YÖNLÜ ÖNLEMLER

Buna karşın ABB ve ASKİ'nin 'bekleyelim' demediği, barajlarda hâlâ su varken dahi geleceği düşünerek harekete geçtiği ifade edildi. Kesikköprü hattının en yüksek kapasitede çalışır hâle getirildiği, atıl kuyuların devreye alındığı, kayıp-kaçakla mücadelenin hızlandırıldığı, park ve bahçe sulamalarının kısıtlandığı, kademeli tarifeyle israfın caydırıldığı ve gece saatlerinde debi ile basınç yönetimi uygulamasına geçildiği bildirildi.

Ayrıca Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Çamlıdere barajlarında, mevcut su alma yapılarının altında kalan rezervuardan su alınabilmesi için yüzer pompa sistemleri kurulduğu açıklandı. Ağustos ayında başlatılan çalışmalar kapsamında Eylül ve Ekim aylarında iki kez ihale yapılmasına rağmen katılım olmadığı, Kasım başında sonuçlanan üçüncü ihale ile çalışmaların hızlandığı ve bugün itibarıyla tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi. İhalelerin öngörülen takvimde sonuçlanması hâlinde sistemin Kasım ayında devreye alınabileceği kaydedildi.

Öte yandan hobi bahçelerine su verilmesinin tamamen durdurulduğu, içme suyunun bahçe sulama ve araç yıkama gibi amaçlarla kullanılmaması konusunda vatandaşların bilgilendirildiği bildirildi.

'DRAMATİK DÜŞÜŞ YOK'

Açıklamada, alınan tüm önlemler sayesinde 2024 ve 2025 yıllarında Ankara'ya verilen toplam su miktarının neredeyse aynı seviyede tutulabildiği belirtilerek, İvedik Arıtma Tesisi'ne geçen yıl gelen su ile bu yıl gelen su arasında iddia edildiği gibi dramatik bir düşüş bulunmadığı vurgulandı.

ABB açıklamasında, 'Elimizdeki tüm imkânlar seferber edilmişken kimse belediyemizin ve ASKİ'nin kuraklıkla mücadelesini lafla gölgelemeye kalkmasın' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE