Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Başkan Tutdere, 8-11 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri hakkında bilgi vererek, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı etkinliğe davet etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul temasları çerçevesinde Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, iki belediye arasında yürütülebilecek ortak projeler ele alındı.

