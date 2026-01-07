Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul programı çerçevesinde Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ve Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alpaslan'ı ziyaret etti. Ziyaretin, 8-11 Ocak tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Adıyaman Tanıtım Günleri öncesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede, 6 Şubat depremleri sonrasında Beşiktaş camiasının Adıyaman'a verdiği destek gündeme geldi.

'Beşiktaş Ailesini Şehrimizde Misafir Etmekten Büyük Onur Duyacağız'

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Beşiktaş JK'nın deprem sürecindeki katkılarına dikkat çekerek, 'Bugün Beşiktaş kulübümüzün genel sekreterini ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'a gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerimizi sunduk. Adıyaman halkı adına; Beşiktaş yönetimine, futbolcularına ve taraftarlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Kulüp Başkanımızın Adıyamanlı gençlere selamlarını getirdik. Beşiktaş ailesini şehrimizde misafir etmekten büyük onur duyacağız' dedi.

'Kulüp Olarak Sosyal Sorumluluk Çalışmalarına Önem Veriyoruz'

Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Adıyaman ile Beşiktaş arasında gönül bağı bulunduğunu vurgulayan Fora, 'Bugün Beşiktaş kulübümüzün genel sekreterini ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'a gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerimizi sunduk. Adıyaman halkı adına; Beşiktaş yönetimine, futbolcularına ve taraftarlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerine yer verdi.

Adıyaman Ziyareti Planlanıyor

Fora, kulüp otobüsü ve genç takımın Adıyaman'a gitmesinin gündemde olduğunu belirterek, 'Kulüp Başkanımızın Adıyamanlı gençlere selamlarını getirdik. Beşiktaş ailesini şehrimizde misafir etmekten büyük onur duyacağız' dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE