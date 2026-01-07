Türkiye genelinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, IQ ortalaması en yüksek şehirler belli oldu. Güncellenen verilere göre 'öğrenci kenti' olarak bilinen Eskişehir, 105.20 puanla listenin zirvesinde yer aldı. Eskişehir'i başkent Ankara ve İzmir takip etti.

İlk Sıralarda Eğitim Merkezleri Var

Açıklanan sıralamada Ankara, sahip olduğu köklü üniversiteler ve eğitim altyapısıyla 104.91 IQ ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı. İzmir ise sosyal yaşam kalitesi ve yüksek okullaşma oranıyla 104.51 puanla üçüncü oldu. Muğla ve Çanakkale, tatil kenti algısının ötesinde eğitim göstergeleriyle listenin üst sıralarında kendine yer buldu. İstanbul ise yoğun nüfusuna rağmen ilk 10 içerisinde yer aldı.

İlk 25'te Farklı Bölgelerden Şehirler Yer Aldı

Listenin devamında Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Trabzon, Antalya, Konya, Rize, Kayseri ve Denizli gibi Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinden birçok ilin sıralamaya girdiği görüldü. Uzmanlar, listenin tek bir bölgeye yoğunlaşmamasını Türkiye genelinde eğitim ve bireysel başarı potansiyelinin yaygınlığına bağladı.

Adıyaman Listenin Üst Sıralarında Yer Almadı

Açıklanan IQ haritasında Adıyaman'ın ilk 25 şehir arasında yer almaması dikkat çekti. Eğitim yatırımları ve genç nüfus potansiyeline rağmen Adıyaman'ın listenin başında bulunmaması, kentte eğitimin niteliği ve fırsat eşitliği konularının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar Çok Boyutlu Değerlendirmeye İşaret Etti

Uzmanlar, IQ sıralamalarının tek başına şehirlerin potansiyelini ölçmeye yetmeyeceğini vurgularken, akademik başarı, sınav performansı, eğitim altyapısı ve sosyoekonomik koşulların birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

İlk 25'e giren en zeki şehirlerin sıralaması ise şu şekilde:

1) Eskişehir 105.20

2) Ankara 104.91

3) İzmir 104.51

4) Muğla 104.12

5) Çanakkale 104.02

6) İstanbul 104.02

7) Kocaeli 103.85

8) Balıkesir 103.59

9) Bursa 103.47

10) Kırklareli 103.38

11) Trabzon 103.37

12) Antalya 103.29

13) Tekirdağ 102.82

14) Zonguldak 102.68

15) Yalova 102.58

16) Karaman 102.52

17) Uşak 102.37

18) Konya 102.36

19) Rize 102.32

20) Denizli 102.14

21) Bartın 102.13

22) Sakarya 101.78

23) Kırşehir 101.74

24) Kütahya 101.65

25) Kayseri 101.42

