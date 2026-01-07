Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal öncülüğünde, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik farkındalık ve destek kampanyası hayata geçirildi. 'Önce Sağlık' parolasıyla başlatılan çalışma ile sigarayı bırakma kararı alan bireylerin bu süreçte desteklenmesi amaçlanıyor.

Destek Programı Uygulanacak

Kampanya kapsamında katılımcılara psikolojik destek sağlanacak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek öneriler sunulacak ve düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek. Çalışmayla birlikte sigarayı bırakma sürecinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Plaketle Teşvik Edilecekler

Projeye katılan 15 kişi, kampanya sonunda yapılacak çekilişle plaketle ödüllendirilecek. Yetkililer, bu uygulamayla sigarayı bırakma konusunda motivasyonun artırılmasının amaçlandığını belirtti.

İlçe Genelinde Yürütülüyor

Gölbaşı ilçe genelinde yürütülen kampanyayla, toplumda sigaranın zararlarına yönelik farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE