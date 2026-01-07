Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Meral Ay ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Demirören Haber Ajansı (DHA) Gaziantep Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Kadir Güneş'i makamında ziyaret etti.

Basının Gündemi Değerlendirildi

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, yerel ve ulusal basının karşılaştığı sorunlar, gazetecilik mesleğinin mevcut durumu ile mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle sahada görev yapan ajans muhabirlerinin zor koşullar altında önemli bir kamu görevi yürüttüğüne dikkat çekildi.

Bölge Koşullarına Dikkat Çekildi

Ziyarette konuşan GGC Başkanı Meral Ay, bölge koşullarının gazetecilik açısından büyük sorumluluklar barındırdığını belirterek, 'Bu bölgede gazetecilik yapmak kolay değil. Özellikle ajans muhabirlerimiz sınır hattı ve riskli bölgelerde büyük fedakârlıkla görev yapıyor. Basın emekçilerinin verdiği mücadele son derece kıymetlidir' dedi.

Meslektaş Dayanışması Vurgulandı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman meslektaşlarının yanında olduklarını vurgulayan Ay, basın kuruluşları arasındaki dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, DHA Gaziantep Bölge Müdürü Kadir Güneş'e yeni görevinde başarılar diledi.

İş Birliği Mesajı Verildi

DHA Gaziantep Bölge Müdürü Kadir Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep basınıyla güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE